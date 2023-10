Prefeitura vai construir 390 apartamentos para família de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana abriu licitação para contratar a empresa que vai construir um empreendimento habitacional a preço social no Jardim da Balsa 2. O espaço permitirá o acesso à moradia para famílias com renda total de até três salários mínimos. Serão construídos no mínimo 390 apartamentos, na Rua Rio Jari. O edital de abertura do processo licitatório foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (25).

A área para construção dos imóveis será doada pela Prefeitura. Os governos estadual e federal fornecerão subsídios dos programas Casa Paulista – Modalidade Preço Social e Minha Casa Minha Vida para que as famílias adquiram as unidades. Os apartamentos terão cerca de 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Uma reserva de 30% dos imóveis será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Americana também está avançando no desenvolvimento habitacional com o novo empreendimento de interesse social, garantindo moradias para as famílias de baixa renda. Buscamos, entre os programas, a modalidade Preço Social justamente para poder viabilizar este projeto no atendimento desta demanda do município, para que possamos oferecer condições dignas de moradias à população, num esforço em conjunto da Secretaria de Habitação, do secretário Luiz Cezaretto e toda a equipe da prefeitura”, diz o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

“Serão no mínimo 390 unidades habitacionais de apartamentos, vendidos ao preço social de R$140.000,00, através do Casa Paulista. A Prefeitura entra com o terreno, o Estado com subsídio de até R$ 40 mil reais, dependendo da renda familiar, além do subsídio federal. As inscrições serão feitas no site do Casa Paulista, com a destinação realizada através de sorteio, tudo acompanhado e divulgado através da Secretaria de Habitação municipal. É uma conquista para Americana e para as famílias que mais precisam”, explica o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

Ele reforça que a oferta dos imóveis será destinada a uma lista de interessados vinculada ao Estado, não ao cadastro do município. A escolha destas famílias será mediante sorteio ordenatório, em evento público. Mais detalhes podem ser consultados no site www.casapaulista.sp.gov.br.

Edital

O edital de abertura de licitação, modalidade Concorrência Pública nº 001/2023, publicado no DOM desta quarta-feira (25), objeto “Alienação de imóvel público municipal para produção de unidades habitacionais por meio de incorporação imobiliária”, pode ser retirado pelas empresas interessadas a partir de 30 de outubro até 28 de novembro, na Unidade de Suprimentos, das 9h às 16h, ou no site www.americana.sp.gov.br.