Prefeitura vai plantar 100 árvores nos primeiros 100 dias de governo

Nesta segunda-feira (1º), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi, participaram da abertura do “Plantio das 100 mudas”, que faz parte do “Mutirão dos 100 dias de limpeza”, realizado pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos. O projeto teve início no dia 18 de janeiro e consiste na manutenção e limpeza de áreas verdes, ruas, avenidas, áreas e prédios públicos da cidade.

A abertura da ação foi representada com o plantio de três ipês brancos, próximos ao Portal de entrada de Americana e o cronograma do plantio foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, estabelecendo que as 100 mudas serão plantadas nas principais avenidas da cidade, prédio públicos, unidades de ensino e ecopontos. As mudas plantadas nesta segunda-feira terão um cartão implantado com identificação, contendo informações sobre o tipo de árvore e sobre o plantio.

“É com grande prazer e responsabilidade que lançamos o projeto e quero valorizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, além do alinhamento com outras secretarias, que está sendo muito importante, e essa sintonia tem nos permitido um trabalho mais eficaz e ágil. Demos o pontapé inicial com o plantio simbólico e vamos seguir por outros pontos da cidade, incluindo 55 unidades escolares”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Temos que cumprimentar a todos pelo grande esforço que vem sendo feito. O Chico me deu a missão de acompanhar as ações e tenho visto um entrosamento muito grande entre as secretarias de Meio Ambiente e Obras. E isso só rende bons resultados na prestação de serviços para a população”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Parabéns a todos os envolvidos, sem dúvidas é uma ação que vai interferir na qualidade de vida das pessoas, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Como a pasta é relacionada a vida das pessoas, a Secretaria de Meio Ambiente une várias outras secretarias e autarquias para executarem importantes projetos. Americana merece uma boa administração. Aproveito o ato para lançar o desafio em descobrir qual é a árvore símbolo de Americana. Espero que todos pesquisem e participem. Parabéns ao secretário de Meio Ambiente pelo projeto”, disse Chico Sardelli.