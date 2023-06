Presente de grego: Gualter detona parcelamentos de dívidas feitos por Omar Najar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2023, nesta quarta-feira(31), o vereador Gualter Amado, do partido Republicanos, fez duras críticas ao Refis realizado pelo ex-prefeito Omar Najar, do MDB, em parceria com o Governo Federal, no ano de 2017. O programa tinha como objetivo quitar uma dívida de R$ 861,6 milhões de Americana com o INSS/Ameriprev. Na época, Omar enalteceu a medida como “a solução para as dívidas de Americana”.

Gualter Amado afirmou que os parcelamentos realizados pelo ex-prefeito foram benéficos apenas para a administração dele, uma vez que, ao longo dos quase 16 anos de parcelamento, não será pago nem 10% da dívida total.



“Teoricamente, podemos considerar esse Refis como um presente de grego”, disse Gualter. “Nós não iremos pagar nem 10% da dívida, e o restante terá uma correção gigantesca, o que fará com que, no final das 200 parcelas, toda essa dívida retorne por completo”, completou.

Também participaram da audiência a vereadora Leonora Périco (PDT), os vereadores Fernando da Farmácia (PTB) – membro da Comissão, Lucas Leoncine (PSDB), Pastor Miguel Pires (Republicanos) e Silvio Dourado (PL), a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, e a diretora da unidade contábil, Luciana Santos.

