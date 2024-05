PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) alerta para baixa umidade no Rio de Janeiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25), o dia começa com tempo aberto em quase todo o Rio de Janeiro. Muitas nuvens no sul fluminense.

Durante a tarde, chuvas isoladas são esperadas no norte fluminense, baixadas litorâneas, Metropolitana do Rio de Janeiro e microrregião da Baía da Ilha Grande. À noite, chuvas isoladas são esperadas no norte fluminense.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de baixa umidade no centro, sul e noroeste fluminense, atingindo cidades como Nova Friburgo, Cordeiro e Cantagalo.

De acordo com o Inmet, até sábado (27), uma massa de ar quente e seco afetará significativamente a Região Sudeste do Brasil, elevando as temperaturas.

A temperatura mínima fica em torno de 13°C, em Resende — e a máxima prevista é de 38ºC, em Japeri. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.