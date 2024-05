PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com acumulados de chuva superiores a 70 mm no Pará

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25), o dia começa com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o Pará.

Durante a tarde, a previsão da manhã continua. À noite, as chuvas continuam em grande parte do estado, mas nas microrregiões de Altamira, Itaituba, São Félix do Xingu, Parauapebas, Marabá, Redenção e Conceição do Araguaia, as chuvas são apenas uma possibilidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo de chuvas fortes e ventos intensos em todo o Pará.

De acordo com o Inmet, no Pará ao longo da semana, são esperadas pancadas de chuvas intensas com acumulados superiores a 70 mm. Essas chuvas podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Enquanto algumas regiões do estado enfrentarão essas condições mais severas, outras áreas poderão ter pancadas de chuvas mais isoladas e com acumulados menores.

A temperatura mínima fica em torno de 22°C, em Altamira, e a máxima prevista é de 33ºC, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.