PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com alerta de baixa umidade em São Paulo

Esta quinta-feira (25) começa com tempo encoberto, pancadas de chuva e trovoadas isoladas no litoral sul paulista e Itapetininga. Nas demais regiões do estado, não há previsão de chuva.

Durante a tarde, há previsão de chuva isolada no litoral do estado. À noite, as chuvas são possibilidade no litoral sul paulista e Itapetininga.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta para perigo potencial de baixa umidade em todo o estado de São Paulo, atingindo cidades como Itapeva, Limeira e Guarulhos.

De acordo com o Inmet, até sábado uma massa de ar quente e seco impactará o Sudeste do Brasil, elevando as temperaturas na região. Em São Paulo, espera-se que as temperaturas máximas sejam elevadas, especialmente a partir do domingo (28).

A temperatura mínima fica em torno de 16°C, em Itapetininga, e a máxima prevista é de 37ºC, em Junqueirópolis. A umidade relativa do ar varia entre 80% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.