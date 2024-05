PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com alerta para chuvas em Rondônia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25), o dia começa encoberto em todo o estado de Rondônia. Pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas são esperadas na Madeira-Guaporé.

Durante a tarde, as fortes chuvas continuam apenas na microrregião de Porto Velho. Nas demais áreas do estado, não há previsão de chuva. À noite, há possibilidade de chuva no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para perigo de chuvas fortes e ventos intensos na Madeira-Guaporé, atingindo municípios como Ariquemes e Ji-Paraná.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Guajará-Mirim, e a máxima prevista é de 33ºC, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.