PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com alerta para chuvas na Bahia

Nesta quinta-feira (25), o dia começa com muitas nuvens em toda a Bahia. Pancadas de chuva são esperadas nas microrregiões de Itaberaba, Ilhéus-Itabuna, Jequié, Feira de Santana e regiões como metropolitana de Salvador e nordeste baiano.

Durante a tarde, há apenas possibilidade de chuva no estado. À noite, chuvas isoladas são previstas no nas microrregiões de Itaberaba, Jequié, Feira de Santana e regiões como metropolitana de Salvador e nordeste baiano.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos no nordeste, centro-norte, centro-sul e sul baiano.

De acordo com o Inmet, na Bahia a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) trará instabilidade especialmente ao litoral do estado, onde são esperadas pancadas de chuva. Os acumulados nessas áreas podem ultrapassar 100 mm, devido ao intenso transporte de umidade do oceano para o continente. Essa condição contrasta com o interior da Bahia, onde não há previsão de chuva durante o mesmo período. Portanto, enquanto a parte litorânea enfrentará chuvas intensas, o interior permanecerá seco.

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, em Mucugê, e a máxima prevista é de 37ºC, em Riachão das Neves. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.