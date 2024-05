PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com alerta para chuvas no Tocantins

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira (24), o dia começa com muitas nuvens e chuva isolada nas microrregiões do Bico do Papagaio e Araguaína. Nas demais regiões do Tocantins, poucas nuvens.

Durante a tarde e à noite, pancadas de chuva atingem o Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Jalapão. Nas demais regiões do estado, chuva branda.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos no ocidental e oriental do Tocantins, atingindo cidades como Araguaína, Araguatins e Goiatins.

De acordo com o Inmet, para o mês de maio é esperada uma tendência de chuvas acima da média na maior parte da região Norte, com exceção do extremo-norte e sul, onde as chuvas devem ser próximas ou abaixo da média. Especificamente no norte da região Norte, as chuvas devem ser menos intensas em comparação com outras áreas.

A temperatura mínima fica em torno de 20°C, em Lavandeira — e a máxima prevista é de 37ºC, em Paranã. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.