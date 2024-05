PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (25) com possibilidade de chuva na Paraíba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25) o dia começa com tempo encoberto em toda a Paraíba.

Durante a tarde, há possibilidade de chuva nas microrregiões de Cajazeiras e Itaporanga. À noite, não há previsão de chuva em nenhuma região da Paraíba.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Paraíba até o dia 24 de abril a previsão é de tempo úmido e chuvoso, especialmente no oeste do estado. Essa condição faz parte de um padrão mais abrangente que afeta várias partes do Nordeste, com chuvas previstas em diversas áreas durante o mesmo período.

A temperatura mínima fica em torno de 19°C, em São João do Tigre, e a máxima prevista é de 37ºC, em Catingueira. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.