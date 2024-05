PREVISÃO DO TEMPO: Zona de Convergência Intertropical causa chuvas significativas em Alagoas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25) o dia começa com muitas nuvens em todo o estado de Alagoas. Possibilidade de chuva no leste alagoano.

Durante a tarde, há possibilidade de chuva nas microrregiões de Serrana do Sertão Alagoano e Alagoana do Sertão do São Francisco. Chuva isolada em Penedo. À noite, chuvas isoladas são esperadas no leste alagoano, em cidades como Maceió, Atalaia e Maragogi.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Alagoas a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) provocará chuvas significativas, especialmente nas áreas leste do estado. São esperados acumulados de chuva superiores a 60 mm, particularmente em zonas próximas ao litoral. Essas chuvas são impulsionadas pelo transporte de umidade do oceano para o continente, o que pode resultar em pancadas de chuva expressivas em Alagoas.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Mata Grande, e a máxima prevista é de 35ºC, em Delmiro Gouveia. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.