PREVISÃO DO TEMPO: Zona de Convergência Intertropical causa instabilidade no Ceará

Nesta quinta-feira (25), o dia começa com tempo encoberto em todo o Ceará. Possibilidade de chuva no noroeste e norte cearense e metropolitana de Fortaleza.

Durante a tarde e à noite, pancadas de chuva atingem as microrregiões de Litoral de Camocim e Acaraú, Ibiapaba, Coreaú, Meruoca e Sobral. À noite, apenas possibilidade chuva no estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Ceará a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) causará instabilidade climática, especialmente no norte do estado, onde são esperadas chuvas com acumulados superiores a 70 mm. Este padrão faz parte de um fenômeno mais amplo que afeta regiões similares no Maranhão e Piauí, destacando-se pela intensidade das chuvas no norte cearense devido à influência direta da ZCIT.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em Pedra Branca e a máxima prevista é de 37ºC, em Jaguaribe. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.