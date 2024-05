PREVISÃO DO TEMPO: Zona de Convergência Intertropical causa instabilidade no Piauí

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25), o dia começa com muitas nuvens em todo o Piauí. Pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas são esperadas nas microrregiões de baixo e médio parnaíba piauiense, Teresina, Floriano e Bertolínia. Nas demais regiões do estado, há possibilidade de chuva.

Durante a tarde, as fortes chuvas também atingem o norte e o Alto Parnaíba Piauiense. À noite, as chuvas são apenas uma possibilidade no estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Piauí a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) causará forte instabilidade no norte do estado, com previsões de chuvas acumuladas superiores a 70 mm. Este fenômeno, que também afeta estados vizinhos como Maranhão e Ceará, destaca a intensidade das chuvas na região norte do Piauí, contrastando com regiões mais ao sul e interior, onde a previsão de chuva pode ser menor.

A temperatura mínima fica em torno de 21°C, em São Raimundo Nonato, e a máxima prevista é de 36ºC, em Sebastião Barros. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.