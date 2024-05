PREVISÃO DO TEMPO: Zona de Convergência Intertropical pode gerar acumulados de chuva de até 60 mm em Sergipe

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (25) o dia começa com tempo encoberto em todo o estado de Sergipe. Fortes chuvas são esperadas no leste do estado.

Durante a tarde, chuvas isoladas são esperadas no leste e agreste sergipano e possibilidade de chuva no município de Canindé de São Francisco. À noite, chuvas isoladas são previstas nos municípios de Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores, Estância e demais cidades como leste e agreste sergipano.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Sergipe a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) resultará em chuvas consideráveis, especialmente na parte leste do estado. São esperados acumulados de mais de 60 mm, impulsionados pelo transporte de umidade do oceano para o continente. Este fenômeno meteorológico tende a trazer pancadas de chuvas significativas para a região. Assim, áreas costeiras de Sergipe deverão estar preparadas para chuvas intensas durante esse período.

A temperatura mínima fica em torno de 23°C, em Poço Redondo, e a máxima prevista é de 35ºC, também em Poço Redondo. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.