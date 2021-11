Professor de educação física é encontrado morto em estrada de Nova Odessa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O corpo do professor de educação física, Rodolfo Pestana, de 30 anos foi localizado nesta segunda-feira(15), em uma estrada na área rural de Nova Odessa.

De acordo com a Polícia Militar, que fez o registro da ocorrência, um ciclista passava pela estrada Olíndo Biondo, quando percebeu o corpo em um barranco. O ciclista acionou a PM e a equipe de socorro constatou o óbito ainda no local.

Foram constatados sinais de espancamento no corpo. As causas do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

O velório de Rodolfo acontece a partir das 14h no Cemitério Parque Gramado e será sepultado às 17h, no mesmo local.