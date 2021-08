Promoção! Pacote para o Beto Carrero World por R$ 349

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O site Hurb, que comercializa planos de viagens e hospedagem de hotéis divulgou uma promoção de pacote para o parque Beto Carrero World, de R$436 por apenas R$ 349. Para aproveitar a promoção que é por tempo limitado, acesse o site clicando neste link.

O pacote inclui aéreo de ida e volta de São Paulo ou Rio de Janeiro para Joinville, Navegantes ou Florianópolis, 3 dias de hospedagem e ingresso para 1 dias de parque.

A hospedagem pode ser feita em Balneário Camboriú no Hotel Rosenbrock, Hotel Bella Camboriú, Hotel Açores ou outro de categoria econômica, com café da manhã em quarto individual, duplo ou triplo, de acordo com o número de viajantes.

A promoção é do tipo ‘data aberta” podendo ser utilizada de1 de março de 2022 a 20 de novembro de 2022, de acordo com a disponibilidade. Há opções com mais dias de hospedagem e saídas de outros locais.

Beto Carrero World é um parque temático localizado no litoral norte do estado de Santa Catarina, Brasil. Inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, artisticamente conhecido como Beto Carrero, o parque foi desenvolvido em uma área de 14 milhões de metros quadrados.