Qualidade do ar em Americana atinge nível “muito ruim” e registra maior concentração de poluente desde 2021

Nesta terça-feira (3), a qualidade do ar em Americana (SP) foi classificada como “muito ruim” pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A cidade registrou a maior concentração de material particulado (MP10) desde 2021, quando a agência começou a disponibilizar publicamente os dados. Na manhã desta quarta-feira (4), os níveis de MP10 atingiram 125 microgramas por metro cúbico (m³), um valor alarmante que coloca a saúde da população em risco.

De acordo com a CETESB, esse índice de poluição do ar pode causar um aumento significativo nos sintomas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares. Além disso, a população em geral também pode sentir os efeitos, como tosse, irritação nos olhos e na garganta, e dificuldades respiratórias. O aumento de poluentes na atmosfera é uma preocupação crescente, especialmente durante o período de estiagem, quando a dispersão de poluentes é limitada.

Diante da classificação “muito ruim” da qualidade do ar, especialistas em saúde pública recomendam que a população adote medidas para minimizar os riscos à saúde:

Evitar Atividades ao Ar Livre: É aconselhável reduzir ou evitar a prática de atividades físicas ao ar livre, especialmente nos horários de maior poluição, como durante a manhã e o final da tarde.

Utilizar Máscaras: Em áreas de maior concentração de poluentes, o uso de máscaras do tipo N95 pode ajudar a filtrar partículas finas e reduzir a inalação de poluentes.

Manter Ambientes Internos Fechados: Sempre que possível, mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada de poluentes em ambientes internos. Utilizar purificadores de ar com filtros HEPA pode ajudar a melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados.

Hidratação e Cuidados Respiratórios: Beber bastante água ajuda a manter as vias respiratórias hidratadas. Em casos de sintomas respiratórios, como tosse persistente ou falta de ar, é recomendado procurar orientação médica.

Acompanhamento de Grupos de Risco: Crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares e cardiovasculares devem ser monitorados com atenção redobrada, e qualquer piora nos sintomas deve ser reportada a um profissional de saúde imediatamente.