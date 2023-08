Recém-nascido é encontrado à beira de estrada rural

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quarta-feira (23), um fato chocante mobilizou moradores e autoridades locais na cidade de Pedreira, interior de São Paulo. Um recém-nascido foi encontrado abandonado à beira da Estrada Municipal Basílio Vieira de Godoy por um casal que realizava uma caminhada matinal.

O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi descoberto pelo casal enquanto percorriam a estrada rural. Rápidos em sua ação, eles acionaram imediatamente as autoridades competentes. Os guardas municipais prontamente se dirigiram ao local, onde constataram que o recém-nascido já estava sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após receber os primeiros atendimentos necessários, o bebê foi encaminhado ao hospital da região, onde passa bem, de acordo com informações da Guarda Municipal.

Até o momento desta reportagem, não havia informações sobre a localização dos responsáveis pelo ato.