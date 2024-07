Reforma da UBS São Domingos começa na próxima semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Domingos começa a receber as obras de reforma na próxima quinta-feira, 1º de agosto. As melhorias incluem a ampliação da cobertura e da área de piso em frente à farmácia, substituição do piso e da cobertura na varanda (ao fundo), revisão geral do telhado, instalação de grade em alguns caixilhos (estrutura de esquadria), substituição dos portões, revisão das redes elétrica e hidráulica, além de pintura interna e externa.

Em razão das obras, a partir desta segunda-feira (29), as consultas médicas e procedimentos gerais de enfermagem serão transferidos para a UBS do Parque das Nações. Já os serviços odontológicos, serão realizados pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

No caso da farmácia, os usuários poderão retirar medicamento, tanto na UBS do Parque das Nações como nas unidades dos bairros Parque Gramado e Parque da Liberdade.

A obra será custeada com recursos conquistados junto ao Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar, além de contrapartida da Administração Municipal.