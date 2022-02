Reforma do palco do Teatro Municipal ainda não tem data para ser entregue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Passados 210 dias desde que foi iniciada, a obra de reforço do palco principal do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, segue sem data para ser entregue. A obra foi iniciada na gestão do ex-secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Orçada em mais de R$165 mil, a reforma foi iniciada no dia 12 de julho do ano passado e o prazo para conclusão era de 90 dias. O secretário deixou a pasta 149 dias após o início da reforma sem que ela fosse entregue.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com a secretária adjunta Marcia Gonzaga Faria, que assumiu interinamente o comando da pasta, a reforma está em fase final e ainda não há data para ser entregue. Ainda segundo Marcia, já há empresas interessadas na locação do espaço para eventos.

A OBRA

No 08 de novembro de 2019, durante uma apresentação houve um rompimento no parabolt de sustentação de uma das placas do piso do teatro, devido ao peso concentrado em um único ponto

As atividades foram retomadas em novembro de 2019 para as apresentações de final de ano e das academias, após reforço provisório feito com supervisão e instalação de um engenheiro responsável.

Em 2020, a primeira licitação para a reforça deu deserta, devido ao período de pandemia. Uma nova licitação foi promovida e a adequação está sendo executada pela empresa Maralto Construtora LTDA.