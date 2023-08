Região Sudeste registra redução no preço do litro da gasolina, do etanol e do diesel, aponta Ticket Log

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com dados da última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços dos combustíveis a partir das transações realizadas nos postos de abastecimento, no fechamento de julho, a Região Sudeste apresentou redução no preço de todos os combustíveis.

O preço do litro do etanol recuou 2,02%, ante a primeira quinzena de julho e foi comercializado a R$ 3,88. Já a gasolina ficou 0,71% mais barata, em relação ao início do mês, e fechou julho a R$ 5,62, que também foi o menor preço médio do País. Com redução de 0,20%, o diesel comum foi comercializado a R$ 4,98 e o S-10 a R$ 5,11.

“Entre os destaques nacionais, São Paulo figurou no ranking do menor preço médio de todo o território nacional para a gasolina, comercializada a R$ 5,55. Os postos paulistas também registraram a maior redução do País para o etanol, de 2,06%. A gasolina, quando comparada ao etanol, foi considerada mais vantajosa para abastecimento apenas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O etanol é ecologicamente mais vantajoso por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.