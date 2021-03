Sam’s Club anuncia vagas de emprego para loja da Avenida Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Grupo Big, responsável pelo Sam’s Club divulgou através de sua plataforma de empregos vagas para a nova loja que será inaugurada na Avenida Brasil, em Americana. As oportunidades são para setores administrativos e operacionais.

As vagas em aberto são: Aprendiz, Atendente de Vinhos, Auxiliar Administrativo, Encarregado de Seção de Alimentos, Operador de Loja, Operador de Loja Intermitente, Repositor, Repositor Especializado, Auxiliar Administrativo Invoice Central, Auxiliar Administrativo de Tesouraria, Açougueiro, Conferente, Encarregado de Perecíveis e Encarregado de Recebimento.

A empresa oferece Vale transporte, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Refeitório no local, Participação nos Lucros e Resultados e Desconto em compras nas lojas do Grupo BIG.

Os interessados devem se cadastrar através do site do grupo, através do endereço http://bit.ly/vagassamsamericana.

Inauguração: Prevista para ser inaugurado no primeiro semestre de 2021, a loja do Sam’s Club ocupará o terreno do antigo Walmart, destruído por um incêndio em 2017. Ambas as marcas pertencem ao Grupo Big. A previsão é que a loja gere cerca de 300 empregos diretos e indiretos.