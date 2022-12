Santa Bárbara ganhará unidade do Paulistão Atacadista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a implantação do Paulistão Atacadista no Município. O empreendimento se instalará na esquina das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, área central da cidade, apresentando 8 mil metros quadrados de área construída em terreno de 22 mil metros quadrados, com a geração de 200 empregos diretos.

O investimento para a implantação da unidade em Santa Bárbara d’Oeste será de R$ 40 milhões e as obras devem ter a duração de 1 ano. Detalhes sobre a vinda do Paulistão Atacadista ao Município foram abordados em reunião no Gabinete do Prefeito, que contou com a presença do presidente executivo da Rede Savegnago, Chalim Savegnago, do gerente comercial da empresa, Rodolfo Savegnago e do gerente do marketing da rede, Murilo Savegnago, além de membros da empresa e da Administração Municipal.

O Paulistão Atacadista pertence à Rede Savegnago, consolidada como a “Rede Forte do Interior”, com 46 anos de história, 59 lojas em atividades, quatro postos de combustíveis, dois Centros de Distribuição, um Centro Comercial e um Centro Administrativo, somando 12 mil colaboradores. A Rede Savegnago ocupa a 15ª posição no Brasil no quesito faturamento, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).