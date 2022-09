Santa Bárbara recebe outlet de jeans com preço único de R$ 47,99 neste final de semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Santa Bárbara recebe neste final de semana o outlet de jeans com preço único. A loja de fábrica, com mais de 1.000m², é especializada em jeans masculino, feminino e infantil e também conta com tamanhos especiais.

Neste mês a loja terá 2 eventos em Santa Bárbara d’ Oeste. O primeiro será no sábado(10) das 8h às 18h e no domingo das 9h às 13h. No final do mês o outlet retorna no sábado(24), das 8h às 18 e no domingo(25), das 9h às 13h.

Com os mais diversos modelos de calças, shorts, saias e bermudas, desde os mais clássicos até os mais modernos, por preço único de R$ 47,99 no dinheiro ou pix.

O outlet conta com peças femininas do 36 ao 48 e no masculino do 36 ao 60. Comprando acima de 2 peças, é possível parcelar a compra em até 6x sem juros no cartão.

O evento acontece na Rua Armando Sales de Oliveira, 470, Jardim América, em Santa Bárbara d’Oeste (atrás do velório Berto Lira)

Mais informações também podem ser obtidas pelas redes sociais (Instagram @bazardejeans e Facebook @bazardejeanssbo)