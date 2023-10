Santander fecha agência da Avenida Nossa Senhora de Fátima

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Confirmando a notícia veiculada pelo Portal de Americana em agosto, a rede Santander fechou sua agência localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana.

Com esse fechamento, o Santander fica apenas com duas agências na cidade, sendo uma na Avenida Cillos e outra na Rua Sete de Setembro, no centro, para onde os clientes da unidade 4428 serão direcionados.

Segundo a empresa, o banco “está constantemente reavaliando a localização e a capacidade de suas agências para garantir o atendimento à população”.