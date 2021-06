Santander passa a cobrar estacionamento de forma irregular na Av. Nossa Senhora de Fátima

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Banco Santander, da Avenida de Nossa Senhora de Fátima, em Americana, passou a cobrar, de forma irregular, estacionamento dos clientes nas vagas de recuo após a calçada.

O estacionamento avulso para carros e motos custa R$7 a 1ª hora e R$ 3 as demais. Já no caso de clientes do banco, com carimbo, a 1ª hora é R$ 5 e as demais R$2.

O banco limitou o estacionamento dos carros nas vagas que antes eram consideradas privativas. Para que fosse criado o estacionamento no recuo após a calçada, vagas de estacionamento na rua foram removidas, já que há rebaixo no guia.

Uma resolução do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “fica vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situações de uso não previstas nesta Resolução”.

Procurado pelo Portal de Americana, Pedro Peol, secretário-adjunto de Obras e autoridade municipal de obras, disse que a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) vai notificar o banco para que cumpra a legislação vigente.

O Portal não conseguiu contato com o banco para comentar o caso.