São Paulo: com 21% de apuração, Tarcísio tem 45% dos votos válidos

A apuração dos votos para governador começou em São Paulo. Até o momento, Tarcísio de Freitas (Republicanos) está na frente com 45,92% dos votos válidos. Fernando Haddad (PT) está em segundo lugar, com 32,30% dos votos válidos.

Até agora, foram apuradas 11,52% das urnas.

Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura O vice na chapa é o administrador Felicio Ramuth.

É professor universitário e cientista político, tem 55 anos. É formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Leciona ciência política na USP. Foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. É casado com Ana Estela Haddad e pai de dois filhos. A vice na chapa é a diretora escolar Lucia França.