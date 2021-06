Saúde inicia vacinação de novos grupos nesta quarta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana inicia, nesta quarta-feira (9/6), a vacinação contra a Covid-19 em novos grupos, como profissionais de educação de 45 e 46 anos e gestantes e puérperas maiores de 18 anos sem comorbidade. O agendamento está aberto e pode ser realizado no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina.

Os profissionais da educação deverão apresentar o QR code emitido durante o cadastro prévio no VacinaJá Educação. As gestantes maiores de 18 anos e sem comorbidade necessitam apresentar o cartão pré-natal, e as puérperas, a declaração de nascimento da criança. Lembrando que além desses documentos específicos de cada grupo, todos devem também apresentar CPF, documento com foto e comprovante de endereço.

Além disso, está mantida a aplicação da primeira dose para idosos acima de 60 anos, gestantes com comorbidades, profissionais de saúde, pacientes com comorbidade e pessoas com deficiência permanente; e da segunda dose para idosos e profissionais da saúde e da educação.