Se eleição fosse hoje, Chico seria reeleito, mostra pesquisa

Uma pesquisa eleitoral realizada em Americana revela que o atual prefeito, Chico Sardelli (PL), possui uma ampla vantagem na intenção de voto estimulado, com 50,3%. Caso as eleições ocorressem hoje, o atual chefe do executivo e pré-candidato seria reeleito para um segundo mandato.

De acordo com o levantamento TODODIA/Ágili, o ex-prefeito Omar Najar (MDB) aparece em segundo lugar na preferência do eleitorado com 20%, seguido por Maria Giovana Fortunato (PDT), com 15,7%. Os eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos somam 9,3%, enquanto 4,7% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de julho, entrevistando 450 eleitores moradores de Americana, todos maiores de 16 anos. O método utilizado foi a aplicação de questionário estruturado, com entrevistas por telefone, junto a uma amostra representativa do eleitorado. A margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03097/2024.