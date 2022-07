Secretaria de Habitação entrega 272 apartamentos do Residencial Jacy

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação, realizou neste sábado (16) a cerimônia de entrega das chaves dos 272 apartamentos do Residencial Jacy, no Jardim da Balsa II.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi participaram do evento que reuniu autoridades, representantes da construtora e os futuros moradores do condomínio.

Os apartamentos atendem à demanda das famílias cadastradas no programa habitacional do município. Por isso, receberam o status de HIS (Habitação de Interesse Social), o que possibilitou o recebimento de subsídios do Governo Federal, do Estado e benefícios do município, permitindo, assim, uma redução no valor dos imóveis.

As obras tiveram início em janeiro de 2019, uma realização da Construtora Itajaí, em parceria com a Construtora Labutare. Os 272 apartamentos possuem 49 m², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. Além disso, os 17 blocos oferecem salão de festa, parque infantil, campinho de futebol e área gourmet.

O condomínio conta, ainda, com toda a infraestrutura para o conforto dos moradores, como redes de água e esgoto, águas pluviais, rede elétrica, iluminação externa, telefonia, interfones, pavimentação, guias, sarjetas e paisagismo.

Durante a cerimônia, o prefeito Chico entregou as chaves para quatro famílias que foram chamadas para subir ao palco, representando as demais.

“Administrar uma cidade como Americana é gostoso. Essas obras são importantes porque criam dignidade, parceria e vínculo de carinho. Fico muito feliz com a minha administração de ter essa oportunidade. Esse é um governo de pegada social. Estamos cumprindo nosso papel, entregando moradias, gerando emprego, cuidando da saúde e trabalhando com muito amor”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir destacou a importância de realizar o sonho da casa própria. “Quando a gente entra na casa da gente, é um orgulho. A Prefeitura está ajudando, estamos fazendo nossa parte, mas essa é uma conquista de vocês. Que Deus os abençoe e vocês sejam muito felizes no novo lar!”, disse o vice-prefeito.

Para o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, a entrega dos novos apartamentos representa um momento especial. “É uma honra para nós estar aqui e agradeço o prefeito Chico Sardelli por nos confiar uma pasta tão gostosa de trabalhar que é a Habitação. Receber as chaves da casa própria é um marco que a gente nunca mais esquece”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com as presenças do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, do vereador Pastor Miguel Pires, representando a Câmara, e de Luiz Antonio Zamperlini, Silvio de Almeida Nogueira Neto e Luiz Carlos Brito, representantes do Grupo Itajaí.