Semana do Peixe começa nesta quarta-feira em Americana

Durante a Semana Santa, a Pantanal Pescados vai atender seus clientes de forma estratégica, ampliando seus atendimentos móveis em alguns pontos da cidade de Americana.

Colocando em primeiro lugar a segurança, um dos pontos, o do portal de entrada de Americana, será montada uma tenda de 100 m², com estacionamento de 200 veículos. Os atendimentos serão por senha, com demarcação para a distância segura e álcool em gel em toda a extensão da banca.

E para quem aprecia um delicioso bacalhau, mas que por conta da alta do dólar, está evitando comprar esse delicioso peixe, a Pantanal Pescados terá a opção perfeita para a substituição: o Merluzão.

“Trabalhamos com o maior Merluzão, mais alto de espessura, que está com um preço melhor do que o bacalhau, devido ao dólar, que disparou ” garante o proprietário.

Vale enfatizar que a Pantanal Pescados, em todos os seus locais de atendimentos (físico ou móveis) trabalha com os pescados e frutos do mar frescos e todos são limpos na hora para seus clientes.

Além dos pontos móveis a loja física, que fica na Rua São Bento, 135, na Vila Dainese, ficará aberta das 8h às 19h30 de terça à quinta (30/03 a 01/04) e na sexta-feira das 8h às 14h.

Confira os pontos móveis, endereços e horários:

• QUARTA 31/03

– VILA MEDON – 6H às 11H30

Rua Luís Adami;

– IPIRANGA – 7H às 17H

Av. Iacanga, Praça da Independência;

– PORTAL DE AMERICANA – 7H às 17

Rua Orlando Dei Sant, 2000

• QUINTA 01/04

– ZANAGA – 7H às 11H30

Av. Cecília Meireles (Em frente à Loja Cem)

– IPIRANGA – 7H às 17H

Av. Iacanga, Praça da Independência;

– PORTAL DE AMERICANA – 7H às 17

Rua Orlando Dei Sant, 2000

• SEXTA 02/04

– ZANAGA – 7H às 12H

Rua Luís Adami;

– IPIRANGA – 7H às 12H

Av. Iacanga, Praça da Independência;

– PORTAL DE AMERICANA – 7H às 12H

Rua Orlando Dei Sant, 2000