Seu filho precisa recuperar as notas da escola? Ainda dá tempo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Agora na reta final do ano letivo, muitos alunos apresentaram grandes dificuldades em diversas matérias da escola, devido à pandemia, tendo seu aprendizado prejudicado pela falta de recursos e interatividade das aulas on-line. Se o seu filho não está conseguindo organizar a rotina de estudos e está tirando notas abaixo da média escolar, as sessões de estudos oferecidas pelo Meu Dever de Casa Americana podem auxilia-lo a finalizar bem o ano.

As sessões de estudos oferecem o espaço ideal para o aluno estudar utilizando as técnicas do Método Estudo Eficaz e realizar as atividades do reforço escolar como: fazer os deveres de casa, se preparar para as provas, revisar temas essenciais ou ingressar em um dos nossos cursos de aprimoramento cognitivo.

Os cursos de aprimoramento cognitivo são focados no desenvolvimento de habilidades essenciais e aprendizado de conteúdos chaves. A escola oferece cursos de Português, Interpretação de texto, Redação e Matemática.

Os planos variam de acordo com a necessidade de cada aluno, curso obtido ou carga horária semanal das sessões.

Entre em contato e marque uma Sessão experimental e veja como o rendimento dos estudos de seu filho pode melhorar.

WhatsApp: (19) 99885-8571 ou pelo telefone: (19) 3645-7439

Fique por dentro das novidades pelo Instagram @meudeverdecasa_americanasp