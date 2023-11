Shopping de Americana ultrapassa metade das obras concluídas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Americana Mall, um aguardado empreendimento comercial na cidade, atingiu mais de 56% de conclusão de suas obras, conforme anunciado em suas redes sociais oficiais. A previsão de inauguração, marcada para setembro de 2024, promete ser um divisor de águas para a localidade, representando um marco esperado há anos pela população.

Com uma confirmação de aproximadamente 30 marcas, o complexo comercial já garantiu presença de grandes nomes, incluindo Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, entre outros. O Americana Mall, com uma área de cerca de 28 mil m², abrigará 120 lojas e oferecerá mais de 900 vagas de estacionamento.

Um dos pontos mais aguardados pelos habitantes será a presença de cinco salas de cinema, preenchendo uma lacuna na região, onde os amantes do cinema precisavam se deslocar para cidades vizinhas para acessar as estreias cinematográficas.

Estrategicamente localizado em uma das principais entradas de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o complexo comercial tem projeções significativas para a economia local. Estima-se que a inauguração do Americana Mall gerará cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos, consolidando um investimento na ordem de aproximadamente R$ 250 milhões na região.