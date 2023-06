Silvio Dourado participa de evento de tecnologia e inovação no SENAC Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Silvio Dourado (PL) participou na terça-feira (28), no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana, do evento “Tecnologia que impulsiona Resultados”, organizado pelo SINDITEC (Sindicato da Indústria de Tecelagem, Fiação, Linhas, Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento de Fios e Tecidos). O evento teve como objetivo debater assuntos sobre o aumento da produtividade da indústria com inovação e redução custos.

Participaram o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, o diretor de operações da Okea Soluções e Tecnologia, Pedro Henrique Ramos Uchikawa, a diretora comercial da Coleção Moda, Thiele Biff, o especialista na área de tecnologia e ERP da Systextil, Cid Ribeiro, e o diretor executivo da Contar, Gustavo Bisognin.

Foram abordados os temas indústria inteligente e planejamento de desenvolvimento de Produto com base em dados estratégicos; Cliente no Centro; e Machine Learning no mundo Têxtil e Moda. “A tecnologia e a inovação fazem parte do meu trabalho, atuando para fortalecer as parcerias entre indústrias, empresas e o município. O Sinditec é parceiro do Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia, instituído na Câmara por um decreto de minha autoria, e está trazendo sempre as novidades do setor têxtil, valorizando essa área que está em constante atualização”, enfatizou Dourado.