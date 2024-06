TCE aprova contas de 2022 da Prefeitura de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais da Prefeitura de Americana referentes ao exercício de 2022, pelo cumprimento dos principais índices legais e constitucionais.

O parecer, de relatoria do conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, aponta superávit de 12,58% na execução orçamentária e atesta resultados positivos em diversas áreas.

Na educação, Americana investiu 26,39% do orçamento, enquanto o previsto na Constituição é 25%. Na saúde, foram investidos 28,17%, enquanto a exigência é de 15%. Além disso, os gastos com folha de pagamento ficaram na casa de 39,09%, sendo que o limite da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) é 54%.

“Trabalhamos com muita vontade de realizar as ações que melhoram a qualidade de vida da população, e isso é responsabilidade. Agir com os pés no chão, sempre de olho na saúde financeira do município. Eu e o vice Odir Demarchi parabenizamos todos os envolvidos na conquista desse resultado positivo, representados pela secretária de Fazenda, Simone Bruno, e o secretário de Negócios Jurídicos, Hugo Troly”, diz o prefeito Chico Sardelli.