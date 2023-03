Tecnologias na área da saúde que serão utilizadas por décadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Por muito tempo as universidades foram o centro de referência de novas tecnologias utilizadas na área da saúde. Atualmente, entretanto, há novas instituições contribuindo na modernização tecnológica do setor.

Ainda que os centros de pesquisas universitários permaneçam relevantes, cada vez mais o setor privado está comprometido com o desenvolvimento tecnológico da saúde, como em farmacêuticas, empresas de tecnologia, como Apple, Google e Microsoft, e mesmo startups da área.

O desafio dessa força tarefa composta por diferentes atores é unir o desenvolvimento tecnológico com as prioridades dos gestores.

Uma pesquisa da revista The Economist revelou que para 39% dos tomadores de decisão da saúde o foco é a redução de custos do setor, 29% citam a desigualdade de acesso como principal desafio e, 23%, o cuidado com os idosos.

De fato, conforme inovações tecnológicas avançam na saúde, mais ferramentas consolidam sua relevância e devem apresentar adesão e aplicações crescentes nas próximas décadas.

Quais tecnologias na área da saúde são tendências para as próximas décadas?

Algumas tecnologias que surgiram nos últimos anos com o rápido progresso digital mostram-se extremamente valiosas para aplicações na área da saúde, contribuindo na superação de diferentes desafios relacionados à gestão e operacionalização.

1. Prontuário eletrônico

O prontuário eletrônico consiste na união de software e hardware para viabilizar a digitalização de todos os documentos médicos do paciente, incluindo atualizações de saúde, exames, guias médicas, laudos e outros.

Seguindo a mesma lógica do prontuário tradicional, o objetivo é centralizar o histórico médico do paciente, mas com a vantagem de ter um modelo durável, econômico, com atualização em tempo real e pesquisável.

Assim, a tecnologia traz praticidades na gestão dos atendimentos ao mesmo tempo em que facilita a organização das unidades hospitalares.

2. Robótica

A robótica é uma tendência na saúde que já apresenta reflexos diretos na saúde dos pacientes por meio de técnicas inovadoras, como a cirurgia robótica.

Essa técnica cirúrgica consiste na execução dos movimentos operatórios por um robô controlado pelo médico-cirurgião.

O resultado é um procedimento mais preciso e seguro, aumentando as chances de sucesso dos tratamentos invasivos.

3. Impressão 3D

Inicialmente utilizada em áreas como engenharia e arquitetura, a impressão 3D expandiu-se à área da saúde devido à versatilidade e inovação.

O equipamento permite impressões com diferentes tipos de materiais, o que viabiliza a reprodução de estruturas corporais para o planejamento de cirurgias, por exemplo, ou a criação de próteses personalizadas considerando a anatomia do paciente.

Além disso, a impressão 3D tem aplicações na área de ensino em saúde, contribuindo na formação mais qualificada dos novos profissionais.

4. Wearables

O wearables são os dispositivos vestíveis, como os relógios inteligentes, que promovem maior autonomia e protagonismo dos próprios pacientes na atenção à saúde.

Esses dispositivos podem ser configurados para captação em tempo real de dados vitais do paciente, como pressão arterial, temperatura, ritmo cardíaco, oxigenação sanguínea e outros.

Com isso é possível criar um histórico mais confiável e também gerar alertas para alterações, garantindo uma assistência médica mais personalizada, ágil e eficaz.

Os dispositivos podem ser usados tanto no contexto hospitalar, para monitoramento de pacientes, especialmente aqueles em estado crítico, como para acompanhamento de pessoas com doenças crônicas.

5. Big Data

As aplicações de big data na saúde têm possibilidades variadas conforme os objetivos dos gestores.

Inicialmente, o big data viabiliza uma gestão mais eficiente com controle de processos, mensuração de variáveis logísticas e de atendimento e redução dos custos operacionais.

Por meio da tecnologia torna-se viável monitorar diferentes processos, como relacionados à logística de medicamentos e insumos, para evitar desperdícios, desvios e mau uso.

No contexto das pesquisas em saúde, as aplicações de big data têm sido direcionadas a possibilidade de previsão de doenças e intervenção precoce em pacientes de alto risco.

Assim, o desenvolvimento da tecnologia, que deve ser aprimorada nas próximas décadas, converge com interesses da sociedade de reduzir os custos da área e simultaneamente melhorando a medicina preventiva.

6. Expansão da infraestrutura de telemedicina

A telemedicina não é exatamente nova, mas as novas tecnologias em consonância com o rápido crescimento da modalidade no cenário pandêmico indicam a importância da expansão da infraestrutura para esse tipo de atendimento.

A expectativa é que diferentes modalidades da telessaúde sejam cada vez mais acessíveis. Apesar de as consultas online serem mais conhecidas, também se incluem serviços como telerradiologia, telecomando e tele-educação.

Para tal é esperado que as instituições invistam na modernização do aparato disponível à telemedicina nos próximos anos e décadas, incorporando equipamentos e tecnologias mais eficientes, como internet 5G, realidade aumentada e outros.

Quais as tendências da saúde para 2030?

As tendências para a saúde nas próximas décadas incluem desde a consolidação de tecnologias, como o big data e a inteligência artificial, como novas prioridades para pacientes e profissionais da saúde.

A expectativa é que a assistência médica remota por meio da telemedicina seja ampliada, com a maior oferta de atendimento domiciliar e monitoramento em tempo real com o uso de wearables.

Além disso, espera-se que haja um foco maior em qualidade de vida e prevenção de doenças em vez tratamentos.

Outra tendência é que a participação de empresas de tecnologia na área da saúde viabilize o maior acesso aos serviços, bem como abordagens cada vez mais tecnológicas no setor.

