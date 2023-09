The Town confirma 2ª edição em 2025

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Festival The Town anunciou oficialmente sua segunda edição, programada para 2025, durante uma coletiva de imprensa realizada neste domingo(10), no Autódromo de Interlagos.

A vice-presidente do evento, Roberta Medina, divulgou os planos para o futuro do festival, destacando o sucesso da edição atual. De acordo com Medina, o Festival The Town deste ano teve um impacto econômico significativo na cidade de São Paulo, gerando uma movimentação financeira que ultrapassou a marca de R$1,7 bilhão.

Em 2023, o festival fez historia com 500 mil ingressos vendidos, mais de 80 milhões de pessoas alcançadas por campanhas de TV. Segundo a organização, os hotéis de São Paulo registraram mais de 85% de ocupação.

O anúncio da próxima edição do Festival The Town é aguardado com grande expectativa pelos fãs e amantes da música, que esperam ansiosos por mais detalhes sobre o evento que se tornou uma parte importante do cenário cultural da cidade de São Paulo.

Os organizadores do Festival The Town prometem divulgar em breve mais informações sobre datas e novidades para a segunda edição, que promete ser ainda mais grandiosa e memorável.