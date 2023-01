Thiago Brochi pede recursos para a Saúde de Americana ao deputado Alex de Madureira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta segunda-feira (16) em seu gabinete com o deputado estadual Alex de Madureira (PL). Na oportunidade, entregou ofício solicitando ao parlamentar a destinação de recursos para a Saúde Municipal.

De acordo com Thiago Brochi, a intermediação de recursos externos é essencial para proporcionar mais investimentos em Americana. “A Saúde é uma área muito importante do município e necessita de investimentos. Então toda ajuda com verbas externas é bem vinda”, destacou.

O deputado estadual garantiu que a solicitação será analisada para posterior atendimento. “Vamos analisar a viabilidade do pedido e planejar dentro do orçamento do Estado”, completou Alex de Madureira.