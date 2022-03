Thiago Martins pede radar contra avanço de sinal vermelho em semáforo na Avenida São Jerônimo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria uma indicação pedindo a instalação de radar de avanço de sinal vermelho na Avenida São Jerônimo. O objetivo é coibir o desrespeito às normas e oferecer mais segurança ao trânsito.

No documento, Martins cita que lojistas e frequentadores de um shopping center localizado na região solicitaram a intermediação junto à prefeitura para que seja instalado um radar no local. Segundo eles, motoristas vindos do Viaduto Ministro Ralph Biasi acessam a Avenida São Jerônimo cruzando o semáforo durante o sinal vermelho.

“Além de propiciar o risco de acidentes envolvendo outros veículos, essa situação coloca em risco a segurança do grande número de pedestres que atravessam a via para ingressar em um estacionamento localizado do lado oposto ao shopping, motivo pelo qual se faz imprescindível a instalação do equipamento para coibir esse tipo de ocorrência”, explica o parlamentar.

A indicação está relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira, dia 17, e depois será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.