Tivoli Shopping anuncia a chegada do Outback Steakhouse

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping confirma a chegada do restaurante Outback Steakhouse, com previsão de ser inaugurado no 1º semestre de 2024. A nova unidade da rede de restaurantes inspirada na cultura australiana trará para os clientes do empreendimento seus cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes, inspiradas na Austrália. A marca vai disponibilizar atendimento presencial e serviço de delivery, chegando para consolidar o portfólio gastronômico do Tivoli.

“Estamos muito felizes em anunciar a chegada do Outback em nossa operação, ainda mais em um momento em que celebramos os 25 anos do Tivoli em Santa Bárbara d’Oeste. Recebemos inúmeros pedidos para termos uma unidade no shopping e fico honrado em dizer que a espera acabou! O restaurante, sem dúvida, reforça o mix gastronômico oferecido aos nossos clientes, com sua excelência de atendimento e cardápio”, afirma Gustavo Salvagnini, superintendente do empreendimento.

“O Tivoli é referência no varejo regional, não somente como um centro de compras, mas também como um polo de lazer e gastronomia, atendendo os clientes de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e toda região. Certamente, o Outback vem para coroar essa história de sucesso”, completa Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.