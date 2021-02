Tivoli Shopping realiza “Maratona de Descontos” até domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping promove nesta semana sua tradicional “Maratona de Descontos”. A ação acontece a partir desta segunda-feira (08) e segue até domingo (14), com grande mobilização de ofertas e adesão de muitas lojas do empreendimento, inclusive das grandes redes.

Durante toda a semana, os consumidores poderão aproveitar preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70% em produtos variados, de diversos segmentos como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma novidade na Maratona de Descontos deste ano é que, além das ofertas já divulgadas, ao longo dos dias de liquidação, haverá também alguns “descontos-relâmpago”, ofertas exclusivas que serão postadas no Instagram do Tivoli e também das lojas participantes.

Para se informar sobre essas ofertas especiais, basta ficar ligado na rede social e assistir aos stories do shopping (@tivoli.shopping). As ofertas ainda ficarão salvas nos destaques do Instagram para que possam ser consultadas pelos clientes.

“Nossa Maratona de Descontos é muito aguardada pelos clientes, por isso preparamos uma ação especial com sete dias de ofertas para que todos possam aproveitar os descontos e levar muitas compras para casa. Essa, sem dúvida é uma ótima oportunidade para quem quer aproveitar a queima de estoque das lojas para garantir aquele item que está ansiosamente aguardando”, ressalta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Destaques

Entre as ofertas já anunciadas na liquidação destacam-se as lojas O Boticário e Timax Calçados, com até 70% de desconto em produtos selecionados; Arezzo, C&A e Ana Capri, que terão produtos com preços até 60% mais baixos; e Realeza, Narducci, Conceito Rouparia, Polo Wear, Polo Play, Pé de Menina, Chilli Beans, Zanini, Óptica Nacional, Hering Store com até 50% off em diversos itens. A loja Caramelo também participa da Maratona de Descontos com 50% de desconto em sua linha festa.

Para quem gosta de moda, existem ofertas para todos os gostos. Algumas lojas estarão com preços remarcados e bastante atrativos em peças selecionadas. É o caso da Mary Maria Chinelaria, que venderá Havaianas a partir de R$ 29,99 (adulto e infantil) e a World Tennis, que terá modelos de tênis por R$ 99,90.

Na Dferente Jeans tem oferta de 4 camisetas por R$ 99,90 e bermudas e calças por R$ 69,90; a Fatto a Mano tem calças jeans por R$ 79,90 e sapatos sociais e mocassins também por R$ 79,90.

Na loja Hering kids, os consumidores encontrarão peças a partir de R$ 19,99. As lojas Scaranza, Marisa e R&V Moda Fitness venderão peças a partir de R$ 29,90; e nas lojas Renner, TNG, Milano haverá opções de peças a partir de R$ 39,90.

A Triton venderá relógios por R$ 99 e óculos solar por R$ 39; enquanto a Campinas Celulares, terá capinhas a R$ 10.

Na Edem, a cada R$ 100 em compras, o consumidor ganha um vale de mais R$ 100 pra gastar como quiser em itens selecionados da loja. Na loja Projeto Sport, ao comprar duas peças do mesmo modelo, a segunda sai com 30% de desconto. Na Óticas Carol, a idade do comprador será o seu desconto para a compra do óculos de grau. Ou seja, se um cliente de 60 anos for fazer a compra, por exemplo, ele terá 60% de desconto nos óculos. Já na loja Lupo, a mecânica da promoção será leve 5 e pague 4.

A Praça de Alimentação também contará com algumas ofertas. Entre os destaques estão a Pizza Hut, que terá produtos com 30% off e o restaurante Da Roça Culinária Caipira, que venderá parmegiana de frango por R$ 19,90. A Estação Valentina também participa da promoção, com o frango gratinado por R$ 21,90, oferta que será válida até sexta-feira (12).

Feirão de colchões

Além da Maratona de Descontos, acontece no Tivoli Shopping também a partir de hoje o 1° Feirão de Colchões da Herval. Realizado pela Zuhause Móveis e Colchões, o evento segue até o dia 05 de março, na Praça de Eventos, localizada ao lado da Praça de Alimentação.

No feirão são cerca de 16 modelos de colchões a pronta entrega em oferta. Será possível encontrar modelo de conjunto box + colchão a partir de 12x R$99,00 no modelo solteiro; 12x de R$139,00 no modelo casal; e 12x R$199,00 no tamanho queen, com a possibilidade do primeiro pagamento para até 60 dias.

Além da exposição de colchões, durante o evento, o visitante também poderá encontrar móveis para sala de estar e jantar com descontos bastante atrativos e condições especiais de pagamento.