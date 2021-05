TRE confirma condenação de Welington Rezende e Maria Giovana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou nesta segunda-feira(17), a condenação da chapa “Você tem opção”, da candidata derrotada Maria Giovana e seu vice Welington Rezende, em uma ação movida pelo então candidato Chico Sardelli, por informação caluniosa e afirmação falsa.

Os dois terão que pagar multa de R$ 5 mil por propaganda irregular durante a campanha para a prefeitura de Americana no ano passado.

Em um vídeo veiculado nas redes sociais, Maria Giovana e sua equipe fizeram propaganda negativa contra o candidato Sardelli. A pedetista usou imagens de Chico, juntamente com outros políticos como Rafael, Vanderlei e Cauê Macris, Omar Najar, Roger Willians e Diego De Nadai. No vídeo, todos os citados supostamente faziam parte de uma ‘panelinha’, de acordo com ela.

“A panelinha da velha política vai acabar! Me ajuda na semana que vem”, dizia Giovana na legenda da postagem que foi impulsionada para milhares de pessoas através da redes sociais.

Na época da eleição, uma liminar obrigou a dupla a encerrar a divulgação do vídeo.

Depois, Giovana e Welington foram condenados em primeira instância na Justiça Eleitoral de Americana, a pagar uma multa de R$ 5 mil, mas a chapa impetrou um recurso no TRE. Nesta segunda, o relator do caso, o desembargador Nelton dos Santos negou o provimento ao recurso e manteve a condenação.

“O conteúdo da propaganda não é positivo, ao contrário, e por ser impulsionado o anúncio, incide na violação da infração eleitora, por isso, penso que a sentença deva ser mantida”, disse o relator a votar pelo não provimento da defesa.

Procurado pelo Portal de Americana, Chico disse estar feliz e que seguirá trabalhando. “Acredito que a Justiça foi feita e temos de comemorar que os muitos ataques e inverdades ditas contra nós tenham um merecido desfecho. Fico feliz que a população não tenha sido contaminada por tudo o que ocorreu na última eleição e que pôde escolher o nosso projeto. Com essa página virada, vou seguir trabalhando ainda mais por Americana e pelo desenvolvimento da nossa gente, que é a única luta que na vida pública temos de lutar”, afirmou Sardelli.

O QUE DIZEM OS CONDENADOS

Questionado pelo Portal, Welington Rezende disse que ainda não foi notificado e que não sabe sobre a decisão. Questionada sobre a decisão, Maria disse que vai recorrer.

OUTRAS DERROTAS

Essa não é a primeira vez que a dupla não consegue vitória na Justiça Eleitoral.

A Justiça Eleitoral de Americana julgou improcedente duas ações movidas pela ex-vereadora e candidata derrotada à prefeitura de Americana, Maria Giovana, contra o Portal de Americana. Ela entrou com duas ações na tentativa de cercear o trabalho da imprensa e tentar barrar as pesquisas eleitorais contratadas pelo Portal.

Durante as eleições, a candidata ingressou com duas representações na justiça para impugnar a pesquisas eleitorais que mostravam a intenção de votos dos eleitores para a eleição municipal. Nas pesquisas contratadas e divulgadas com exclusividade pelo Portal, o resultado já mostrava Chico eleito como prefeito, Maria em segundo e Rafael Macris em terceiro. (+LEIA MAIS SOBRE ISSO AQUI)