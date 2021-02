“Vamos tentar o mínimo possível”, diz Chico sobre passagem de ônibus em Americana

Foto: Will Moreira/PA

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), afirmou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira(10), que ainda não chegou a conclusão do valor da tarifa do transporte público em Americana.

A Sancetur venceu a licitação para conduzir o transporte da cidade, mas o prefeito disse que não assinará o contrato com a tarifa prevista de R$5,40. Chico tenta negociar uma diminuição no valor.

Chico disse que já fez uma conversa preliminar com a empresa e que deverá se reunir novamente na semana que vem. “Estamos insistindo que R$ 5,40 é um valor muito alto, não dá. Se nós vamos chegar a R$ 4,90, R$ 5 ou R$ 5,10, ainda não está formatado isso, mas vou tentar o mínimo possível”, afirmou o chefe do executivo.

Questionado sobre a possibilidade de renovação do contrato emergencial com a mesma empresa Chico disse que não. “Espero que não, de forma nenhuma. Porque isso já vem se arrastando há algum tempo, causando inconvenientes para toda a comunidade e nós queremos trabalhar tranquilo com essa situação. Vamos resolver de uma forma ou de outra”, disse.