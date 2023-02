Velório de Glória Maria será fechado, só para amigos e familiares

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O velório da jornalista e apresentadora Gloria Maria será fechado, só para amigos e familiares, em cerimônia íntima prevista para a manhã desta sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro. O corpo da apresentadora deve ser cremado, mas ainda não há confirmação do local e do horário.

Gloria morreu na manhã da quinta, 2, aos 73 anos.

Ela lutava contra uma metástase cancerígena no cérebro e parou de responder ao tratamento nos últimos dias, no Copa Star, onde estava internada.

Em novembro de 2019, ela viria também a descobrir um tumor no cérebro, após sofrer um acidente doméstico. Glória Maria foi internada no dia 4 de janeiro para dar continuidade no tratamento, e na ocasião, a alta estava prevista para o dia 6 do mesmo mês.

A notícia do falecimento da apresentadora foi confirmada em comunicado divulgado pela Globo, emissora na qual Gloria trabalhava desde os anos 1970.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã (quinta), no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio’’, dizia a nota.

Por causa do tratamento, Glória estava afastada havia mais de três meses do programa Globo Repórter, no qual onde trabalhava fazia 12 anos. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022.