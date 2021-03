Vereador de Santa Bárbara participa da sessão enquanto dirige carro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador e bolsonarista, Felipe Corá, ganhou repercussão na tarde desta terça-feira(30), após participar da sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste manobrando o carro. Uma das únicas obrigações do vereador é participar, uma vez por semana, da sessão.

A cena atípica aconteceu logo no início da sessão. No momento em que o presidente da casa, Joel do Gás(PV), pede a confirmação de presença do parlamentar, Corá aparece dentro de um veículo enquanto manobra o volante. No vídeo que é transmitido ao vivo pelas redes sociais, é possível ver que o vereador está de cinto de segurança e afobado. Aparentemente o carro está em movimento.

Para a assessoria de imprensa da Câmara, o vereador declarou que “não deu tempo de estacionar antes, estacionei o carro pra poder falar”, assumindo que o carro estava em movimento no momento da gravação.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a proibição do uso de aparelho celular enquanto dirige. O ato é considerado infração gravíssima com multa de R$ 293,47 além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em nota, a comunicação da casa de leis o vereador participou dos momentos de fala. “Segundo o setor responsável pela administração da videoconferência da reunião ordinária de hoje, o vereador Felipe Corá participou efetivamente em seus momentos de fala. Sobre o local em que o parlamentar está alocado para a transmissão, recomendo que entre em contato direto com o mesmo”, disse em nota.

Veja o vídeo: