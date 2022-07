Vereador Juninho Dias é acusado de agredir mulher durante evento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana Paulo Eduardo Dias Junior, o Juninho Dias(MDB), é acusado de agredir uma mulher de 32 anos na tarde deste sábado(16), durante um evento no bairro Antônio Zanaga, em Americana.

De acordo com informações apuradas pelo Portal de Americana, a mulher declarou para a polícia que estava em um evento chamado “Festival da Pipa” com sua família, incluindo três filhos, quando foi fotografada por uma das pessoas do evento. Ela comentou com seu namorado que não tinha gostado a foto, o fotógrafo ouviu e levou o caso ao vereador.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ao saber da história o vereador foi até ela e sua família e os expulsou do evento. Neste momento, segundo a mulher, o vereador teria desferido socos em seu rosto. Ela foi socorrida por sua filha, uma adolescente.

A mulher informou ainda que após o evento o vereador foi até sua casa dizendo que ela havia roubado seu celular e pediu para uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) fazer uma busca na residência.

A mulher foi socorrida até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por atendimento médico. Ela registou o caso na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Procurado através de sua assessoria, o vereador ainda não se manifestou sobre a acusação.

Atualização 12h50: Em nota, o vereador negou as agressões. Leia a nota na íntegra aqui.