Vereador Juninho Dias pede aceleração do recapeamento de avenidas no Bairro Praia Azul

O vereador Juninho Dias solicitou à Prefeitura de Americana que adiante as obras de recapeamento das Avenidas Heitor Siqueira e Chalil Miguel Onsi, no bairro Praia Azul. As vias, que já estão no cronograma de melhorias da cidade, apresentam graves problemas na pavimentação, com buracos que oferecem riscos a motoristas e pedestres.

Dias enfatizou que a deterioração das avenidas pode causar acidentes e danos aos veículos, além de prejudicar o tráfego em uma área de grande circulação. “Sabemos que as avenidas Heitor Siqueira e Chalil Miguel Onsi estão programadas para serem recapeadas, mas, diante do estado em que se encontram, é necessário que essas obras sejam adiantadas. Precisamos garantir a segurança dos moradores e melhorar a circulação no bairro o quanto antes,” destacou o vereador Juninho Dias.

A indicação segue para análise do Poder Executivo, com a expectativa de que as obras sejam iniciadas em breve, atendendo à demanda dos moradores.