Vereador pede alteração de trânsito em rua do Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede estudos para alteração do trânsito da Rua João Batista Bazaneli, esquina com a Avenida Ema Itália Bufaranh, e a instalação de dispositivo de acionamento de semáforo para pedestres.

No documento, o parlamentar relata que moradores dos bairros Parque Gramado e Vila Dainese solicitaram a alteração do trânsito na altura da escola estadual Professor Luiz Hipólito. Segundo eles, os veículos que seguem rumo ao centro da cidade são orientados a entrar na Rua Alfredo Spínola de Melo para efetuar o cruzamento dessa via com a Rua Benedito das Chagas, ocasionando uma volta muito longa.

“Moradores solicitaram também a instalação de uma botoeira de acionamento de semáforo de pedestre na Avenida. Emma Itália Bufaranh, na altura do Supermercado Pague Menos, local com alto fluxo de veículos e risco de acidentes”, destaca Marcos Caetano.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.