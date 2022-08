Vereadores contrariam Tribunal de Contas e aprovam contas de Omar Najar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores aprovaram nesta quinta-feira (18) contrariamdo o Tibunal de Contas do Estado, o projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que deu parecer favorável para as contas do ex-prefeito Omar Najar (MDB) no exercício de 2018.

O parecer dos vereadores contraria o Tribunal, que viu uma série de problemas e rejeitou o balanço financeiro do antigo governo pela terceira vez consecutiva.

Entre os principais apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a rejeição estavam: déficit financeiro de R$ 248 milhões; piora no índice de efetividade de gestão municipal de B+ para C; Aumento da dívida de curto prazo; Aumento da dívida de longo prazo; não pagamento de dívidas; excessivo numero de cargos comissionados e elevado valor de hora extra.

A reprovação das contas já tinha passado por reexame emitido pelo Tribunal Pleno em sessão de 25/08/2021 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de 12/03/2022, o qual negou-lhe provimento, mantendo-se o parecer desfavorável.

Thiago Brochi(PSDB) e Juninho Dias (MDB) fizeram a defesa para a aprovação.

Votaram contra a aprovação das contas os vereadores Vagner Malheiros (PSDB), Leonora Périco (PDT), Professora Juliana (PT) e Gualter Amado (Republicano).