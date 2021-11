Vox Festival promete agitar o final de semana em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A espera acabou! A cidade de Americana é palco para uma retomada inesquecível do entretenimento na região. Os shows confirmados de Edson & Hudson, Jorge & Mateus, Lauana Prado, Jefferson Moraes e Clayton & Romário prometem abalar as estruturas e agitar o público. Serão dois dias de festa, com os cinco shows completos e ao vivo, para mostrar que toda a espera valeu a pena. O Vox Festival 2021, promovido pela rádio Vox90, acontece neste final de semana, dias 20 e 21 de novembro, no Recinto da Festa do Peão – espaço sede de uma das maiores festas do Brasil. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site (https://www.voxfestival.com.br/).

“Estamos felizes por esse retorno aos palcos, aos shows e eventos. Essa pausa só aumentou nossa saudade. E que bom ter também nesse reinício um show no Festival em Americana, essa cidade querida que sempre nos abraçou. Estamos ansiosos por esse encontro, a gente espera por esse momento com muita alegria”, comenta Jorge & Mateus.

“Cantar e tocar em Americana é sempre um presente! Quando recebemos o convite para o ‘Vox Festival’, a felicidade foi ainda maior. Convidamos a todos para estarem conosco neste dia tão especial. No repertório, todos os nossos sucessos e, no palco, dois irmãos apaixonados, que contam os minutos para fazer o chão tremer. Segura, Americana, estamos chegando”, conta Edson & Hudson.

“Estamos imensamente felizes com esse projeto, que criamos e planejamos com muito carinho para Americana e região. Passamos por um período desafiador e tivemos muita esperança de que algo grandioso pudesse acontecer para marcar essa retomada, porque essa é a magia do rádio. Transmitir emoção, música e sorrisos é o objetivo da Vox. É uma honra contar com nossos parceiros e amigos para esse evento, e que seja o primeiro de muitos que estão por vir!”, conta Marlon Freitas, diretor da Vox90.

Sobre o evento

Seguindo todas as normas de segurança contra a COVID-19, o Plano São Paulo de retomada consciente e o Plano Municipal, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para a entrada no evento.

Os ingressos variam entre R$50 e R$90 por dia, com pacote para os dois dias entre R$120 e R$140. No recinto, serão disponibilizados bares em vários pontos, vendas em caixas volantes, tudo pensado para evitar ao máximo aglomerações em filas.

Programação completa

Sábado, 20 de novembro

Edson & Hudson

Lauana Prado

Jefferson Moraes

Domingo, 21 de novembro

Jorge & Mateus

Clayton & Romário

+ Atrações exclusivas no camarote!